شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز وإنبى فى مواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة إنبى فى إطار مواجهات كأس الرابطة، ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز فى التاسعة والربع مساء اليوم بملعب الدفاع فى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمود العربي أوكا - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمد سامي - محمود جمال - عبد الرحمن جودة.

فيما أعلن تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى تشكيل فريقه، والذى يضم كلاً من.. البلعوطى فى حراسة المرمى، وأحمد يوسف، ومحمد حامد، وأحمد صبيحة، وديان ميليج، ومروان داوود، وعبد الرحمن عماد، وأحمد كالوشا، ومصطفى دويدار، وكريم الطيب، وناصر مودى.