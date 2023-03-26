شكرا لقرائتكم خبر عن "وادى دجلة" يرفع سعر العضوية إلى 250 ألف جنيه خلال أيام.. وزيادة جديدة بقيمة 50 ألف قبل نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه إدارة أندية وادى دجلة-أكبر أندية خاصة في مصر- إلى زيادة سعر العضوية الشاملة من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتمويل خطة زيادة عدد الأندية إلى 13 فرعًا خلال العامين المقبلين، وفي الوقت نفسه استمرار تطوير المنشآت الرياضية والمباني الاجتماعية وتنظيم فعاليات اجتماعية وثقافية للأعضاء بالفروع الحالية.

ولن تكون هذه الزيادة الأولى في قيمة عضوية أندية وادى دجلة خلال عام 2023، وقد تتجه الإدارة لزيادة قيمة العضوية بـ50 ألف جنيه إضافية لتصل إلى 300 ألف جنيه قبل نهاية العام الجاري، في ظل ارتفاع التضخم لمستويات قياسية تؤثر على تكلفة تشغيل الأندية القائمة، وإنشاء أخرى جديدة؛ وذلك بهدف الحفاظ على المستوى المتميز الذي تقدمه مما جعلها تحظى بثقة آلاف الأعضاء، وتسهم في إعداد العديد من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب رفعوا علم مصر في المحافل القارية والدولية.

وتصل عدد أندية وادى دجلة 9 فروعًا منها 6 فروع بالقاهرة الكبرى في مناطق المعادي، وشيراتون، والنخيل، واللوتس، وفرعين بأكتوبر، إضافة إلى نادي بمحافظة الإسكندرية، وناديين بدمياط وأسيوط الجديدتين، هذا بالإضافة إلى فرعين لـWaterfront في القاهرة والإسكندرية.

ويرتفع الإقبال على عضوية أندية وادى دجلة، في ظل ما توفره من أكبر عدد من فروع الأندية في مصر مع خطة مستقبلية لزيادتها مما يجعله أقرب نادي للراغبين في ممارسة الرياضة والاستمتاع بخدمات اجتماعية وثقافية متنوعة، إضافة إلى إنشاء أكاديميات يديرها مدربين محترفين في كل الألعاب الفردية والجماعية، مع سعر تنافسي في قيمة العضوية مقارنةً بكبرى الأندية الشعبية والاجتماعية الأخرى.