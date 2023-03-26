شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. جدية وتركيز من اللاعبين.. وجلسة مع كولر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الجدية والتركيز على لاعبي الأهلي خلال مرانهم الذي أقيم على ملعب مختار التتش اليوم الأحد، في إطار التحضير لمباراتهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، كما عقد المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمباراة الهلال.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.



مران الاهلي (1)



مران الاهلي (2)



مران الاهلي (3)



مران الاهلي (4)



مران الاهلي (5)



مران الاهلي (6)



مران الاهلي (7)



مران الاهلي (8)



مران الاهلي (9)



مران الاهلي (10)



مران الاهلي (11)



مران الاهلي (12)



مران الاهلي (13)



مران الاهلي (14)



مران الاهلي (15)



مران الاهلي (16)



مران الاهلي (17)



مران الاهلي (18)



مران الاهلي (19)



مران الاهلي (20)



مران الاهلي (21)



مران الاهلي (22)



مران الاهلي (23)



مران الاهلي (24)



مران الاهلي (25)