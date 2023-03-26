ميكالى رابع مدرب يقود المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - سامية سيد - بات البرازيلي روجيريو ميكالى رابع مدرب يقود المنتخب الأولمبي الوطني في أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بعد كل من هاني رمزي، وحسام البدري، وشوقى غريب.
واستفاد أولمبى الفراعنة من فوزه ذهابا بالقاهرة بهدفين دون رد، ليكون أول المتأهلين رسميا لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تحتضنها المغرب العام الجاري.
وانطلقت النسخة الأولى من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا والمؤهلة للأوليمبياد فى عام 2011 للمغرب، وتمكن المنتخب المصرى من تحقيق إنجاز بلوغ الدورة الأوليمبية للمرة الأولى منذ 20 عامًا تحت قيادة المدير الفنى هانى رمزى عقب حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب المنتخب السنغالى بهدفين نظيفين.
وصعد الفراعنة لنصف نهائى نسخة 2011 عقب الفوز على الجابون بهدف دون رد، ثم الخسارة على يد كوت ديفوار بهدف نظيف وأخيرًا الفوز على جنوب إفريقيا بثنائية، والخسارة فى مواجهة المنتخب المغربى المنظم بنتيجة ٢/٣.
أما فى النسخة الثانية فى 2015 بالسنغال فتبخرت أحلام منتخب الشباب فى بلوغ أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 بعد الخروج من الدور الأول والفشل فى تحقيق أى انتصار بالمجموعة. واستهل المنتخب المصرى مشواره بتلك النسخة بالتعادل مع المنتخب الجزائرى بنتيجة 1-1، ثم تعادل مثير أمام المنتخب النيجيرى بنتيجة 2-2، وأخيرًا الخسارة على يد مالى بهدف دون رد ووداع البطولة بعد احتلال المركز الرابع والأخير بالمجموعة.
وكان حسام البدرى هو من يقود كوكبة نجوم 2015 والتى كانت تضم عدة أسماء بارزة مثل محمود عبدالمنعم كهربا وكريم ندفيد ومحمد هانى ورامى ربيعة وغيرهم.
وفي النسخة الماضية 2019 تحت قيادة شوقي غريب، توج منتخب مصر الأولمبي بلقب النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً عقب فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين.