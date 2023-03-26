ميكالى رابع مدرب يقود المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

القاهرة - سامية سيد - بات البرازيلي روجيريو ميكالى رابع مدرب يقود المنتخب الأولمبي الوطني في أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بعد كل من هاني رمزي، وحسام البدري، وشوقى غريب.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم التعادل السلبي أمام نظيره الزامبي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

واستفاد أولمبى الفراعنة من فوزه ذهابا بالقاهرة بهدفين دون رد، ليكون أول المتأهلين رسميا لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تحتضنها المغرب العام الجاري.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على زامبيا بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وأحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.