شكرا لقرائتكم خبر عن قرار الكاف بفوز فيوتشر على إسكو يعقد حسابات بيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقدت حسابات فريق بيراميدز فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باحتساب نتيجة مباراة الذهاب أمام إسكو دي كارا التوجولي بفوز فيوتشر بثلاثية نظيفة، بعدما كانت المباراة قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وتراجع بيراميدز للمركز الثالث بترتيب مجموعته، وأصبح لابد من الفوز على فيوتشر ليضمن التأهل، والتعادل أو الخسارة فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يقصى الفريق السماوى من البطولة، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا القرار تغير ترتيب المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من فيوتشر وبيراميدز والجيش الملكي المغربى وإسكو كارا، ويصبح ترتيب المجموعة كالتالى..

1- فيوتشر 10 نقاط

2- الجيش الملكى المغربى 10 نقاط

3- بيراميدز 8 نقاط

4- إسكو كار 0 نقاط

وقال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر فى تصريحات لليوم السابع، "بطل توجو أشرك لاعبا موقوفا، وأشكر كل الجهاز الإداري الذى عمل جاهدا خلال الأيام الماضية، وكذلك إدارة النادى لتقديم الشكوى والحصول على ذلك القرار.

وأضاف المدير الرياضى لفيوتشر، ارتفع رصيدنا الآن إلى 10 نقاط، وتساوينا مع الجيش الملكي المغربي فى صدارة المجموعة.

وكانت شكوى فيوتشر مقدمة ضد اللاعب كانجنيفي الذى شارك أمام فيوتشر وهو موقوف فى المباراة التى انتهت بالتعادل 1-1، وسجل هدف تقدم أسكو ضد فيوتشر فى الدقيقة الثالثة، ثم سجل محمد فاروق هدف التعادل في الدقيقة 81، لذا طالب فيوتشر باحتساب الـ3 نقاط لصالحه.