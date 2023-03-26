المنتخب الأولمبى يشارك فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمرة الرابعة

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيرو ميكالي، إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم التعادل السلبي أمام زامبيا، فى اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم، الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للفراعنة فى البطولة منذ انطلاقها، وهو نفس عدد النسخ التي أقيمت حتى الآن، حيث تأهلت مصر إلى نسخ 2011، و2015، و2019.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا والمؤهلة للأوليمبياد فى عام 2011 للمغرب، وتمكن المنتخب المصرى من تحقيق إنجاز بلوغ الدورة الأوليمبية للمرة الأولى منذ 20 عامًا تحت قيادة المدير الفنى هانى رمزى عقب حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب المنتخب السنغالى بهدفين نظيفين. وصعد الفراعنة لنصف نهائى نسخة 2011 عقب الفوز على الجابون بهدف دون رد، ثم الخسارة على يد كوت ديفوار بهدف نظيف وأخيرًا الفوز على جنوب إفريقيا بثنائية، والخسارة فى مواجهة المنتخب المغربى المنظم بنتيجة 3/2. أما فى النسخة الثانية فى 2015 بالسنغال فتبخرت أحلام منتخب الشباب فى بلوغ أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 بعد الخروج من الدور الأول والفشل فى تحقيق أى انتصار بالمجموعة. وفي نسخة 2019 تمكن الفراعنة من حصد اللقب الأول في تاريخهم بالبطولة وتأهل المنتخب الأولمبى إلى الأولمبياد. وكان حسام البدرى هو من يقود كوكبة نجوم 2015 والتى كانت تضم عدة أسماء بارزة مثل محمود عبدالمنعم كهربا وكريم ندفيد ومحمد هانى ورامى ربيعة وغيرهم.

واستفاد أولمبى الفراعنة من فوزه ذهابا بالقاهرة بهدفين دون رد، ليكون أول المتأهلين رسميا لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تحتضنها المغرب العام الجاري.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على زامبيا بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وأحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".