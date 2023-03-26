شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يقود هجوم البنك الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في دور الـ16 لكأس الرابطة.
وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد هلال _ موسي دياوارا _ رزاق سيسيه
خط الهجوم.. باسم مرسي
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
أحمد صبحي _ محمود قاعود _ محمود سيد _ بامبو _ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ أحمد ياسر _ محمد بسيوني _ أحمد ياسين.