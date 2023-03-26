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باسم مرسى يقود هجوم البنك الأهلى أمام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في دور الـ16 لكأس الرابطة.

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ أسامة ابراهيم _ يعقوبو 

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد هلال _ موسي دياوارا _ رزاق سيسيه 

 

خط الهجوم.. باسم مرسي 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 

أحمد صبحي _ محمود قاعود _ محمود سيد _ بامبو _ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ أحمد ياسر _ محمد بسيوني _ أحمد ياسين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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