شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يقود هجوم البنك الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في دور الـ16 لكأس الرابطة.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد هلال _ موسي دياوارا _ رزاق سيسيه

خط الهجوم.. باسم مرسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ محمود قاعود _ محمود سيد _ بامبو _ عاصم صلاح _ أحمد سعيد _ أحمد ياسر _ محمد بسيوني _ أحمد ياسين.