شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى وشلبى ونداى فى هجوم الزمالك أمام البنك الأهلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الأحد في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

ويقود الفريق فنيا في لقاء اليوم كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله " نيمار".

خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومصطفى الزناري وعمر جابر ومحمد حسام " بيسو" وأحمد عبد الرحيم " ايشو" وأحمد بلحاج وعبد الله محمد ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.