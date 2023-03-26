شكرا لقرائتكم خبر عن صالة الشروق تستضيف قمة ختام دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة ختام دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، المحدد لها 7 أبريل المقبل على صالة الشروق فى الحادية عشر مساءً.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد 30 مارس الجارى موعداً لانطلاق المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين للرجال للموسم الحالى 2022/2022.
ومن المقرر أن تقام هذه المرحلة على مدار 5 جولات تختتم يوم 7 أبريل من الشهر القادم، وشهدت المرحلة الختامية تحقيق فريق الزمالك الفوز على الأهلى بنتيجة 31/23 ليتصدر المرحلة الثانية.
كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.