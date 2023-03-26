المنتخب الأولمبى يتعادل مع زامبيا ويتأهل لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم التعادل السلبي أمام نظيره الزامبي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

واستفاد أولمبى الفراعنة من فوزه ذهابا بالقاهرة بهدفين دون رد، ليكون أول المتأهلين رسميا لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تحتضنها المغرب العام الجاري.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على زامبيا بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وأحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".

وكانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.

أدار المباراة طاقم تحكيم كاميروني وضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثاني وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.