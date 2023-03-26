شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتعادل مع زامبيا ويتأهل لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر
واستفاد أولمبى الفراعنة من فوزه ذهابا بالقاهرة بهدفين دون رد، ليكون أول المتأهلين رسميا لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تحتضنها المغرب العام الجاري.
وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".
وكانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.
أدار المباراة طاقم تحكيم كاميروني وضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثاني وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.
في لقاء اليوم، جاءت أخطر فرص المنتخب الأولمبى من تسديدة محمد شحاتة التي علت العارضة بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة، بينما رد المنتخب الزامبي بمحاولة خطيرة بعدها بدقائق تصدى لها حمزة علاء.
ويحاول المنتخب الوصول للهدف الأول في مرمى المنتخب الزامبي، وأجرى ميكالى تبديلين في الدقيقة 57 بنزول محمود جهاد وأحمد عاطف قطة لتنشيط النواحي الهجومية.
ولاحت للفراعنة فرصة التسجيل عبر تمريرة من أسامة فيصل إلى محمود صابر، ولكن حارس زامبيا يخرج من مرماه ليمسك الكرة، حاولت زامبيا الرد عبر تسديدة من موتالي من على حدود منطقة الجزاء لكنها جاءت فوق العارضة.