الامارات | منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية يحصد المركز الرابع في كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية المركز الرابع في بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها تايلاند، بعد خسارته أمام منتخب عُمان بأربعة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الي جرت اليوم في مدينة بتايا.

سجل هدفي المنتخب اللاعب راشد عيد.

وكان أبيض الشاطئية قد حقق الفوز في دور المجموعات على أوزبكستان ( 4 – 0 )، وماليزيا ( 4 – 2 )، بينما خسر أمام إيران ( 2 - 7 )، وتأهل للدور ربع النهائي للبطولة ونجح في التغلب على منتخب تايلاند ( 4 – 2 )، ليلاقي بعدها منتخب اليابان في الدور نصف النهائي، ولكنه خسر بنتيجة ( 1 – 5 ).