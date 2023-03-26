شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يفرض نفسه على 5 مباريات فى دور الـ16 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت نتيجة التعادل على نتيجة 5 مباريات من دور الـ16 بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم فى نسختها الثانية، منذ انطلاق المسابقة الأحد الماضى.

تعادل سلبى بين المقاولون وحرس الحدود

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتى انتهت بفوز حرس الحدود بنتيجة 6 / 5، ليودع ذئاب الحبل البطولة سريعاً.

تعادل إيجابى بين غزل المحلة والإسماعيلى

خيم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على نتيجة مباراة غزل المحلة والإسماعيلى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بدور الـ16، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتى ابتسمت للدراويش، ليفوز الفريق الأصفر بنتيجة 7 / 6.

الاتحاد السكندرى يتعادل مع فاركو

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى انحازت لزعيم الثغر، ليفوز الاتحاد بنتيجة 7 / 6.

تعادل إيجابي بين سيراميكا وسموحة

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة سيراميكا وسموحة، بهدف لكل فريق، لتحسم ركلات الترجيح الفريق المتأهل، حيث فاز سيراميكا بنتيجة 5-3.

فيوتشر يتعادل مع طلائع الجيش

انتهت مباراة فيوتشر والطلائع أيضاً بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي انحازت لحامل اللقب ليفوز فيوتشر على الطلائع بنتيجة 3-1.

ويحمل فريق فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية عن النسخة الأولى، حيث فاز فيوتشر فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5 / 1.