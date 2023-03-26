شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. المنتخب الأولمبى يضغط لتسجيل الهدف الأول فى مرمى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، أمام نظيره الزامبي، وما زال النتيجة تشير إلى تعادل سلبي فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

جاءت أخطر فرص المنتخب الأولمبى من تسديدة محمد شحاتة التى علت العارضة بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة، بينما رد المنتخب الزامبي بمحاولة خطيرة بعدها بدقائق تصدى لها حمزة علاء. ويحاول المنتخب الوصول للهدف الأول في مرمى المنتخب الزامبي، وأجرى ميكالى تبديلين في الدقيقة 57 بنزول محمود جهاد وأحمد عاطف قطة لتنشيط النواحي الهجومية.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".

وفاز منتخب مصر الأولمبي بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعت بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" الليلة حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.