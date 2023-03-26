شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. المنتخب الأولمبى يضغط لتسجيل الهدف الأول فى مرمى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر
جاءت أخطر فرص المنتخب الأولمبى من تسديدة محمد شحاتة التى علت العارضة بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة، بينما رد المنتخب الزامبي بمحاولة خطيرة بعدها بدقائق تصدى لها حمزة علاء.
ويحاول المنتخب الوصول للهدف الأول في مرمى المنتخب الزامبي، وأجرى ميكالى تبديلين في الدقيقة 57 بنزول محمود جهاد وأحمد عاطف قطة لتنشيط النواحي الهجومية.
وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".
ويحتاج المنتخب الليلة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.
اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم كاميروني لإدارة لقاء منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي ويضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثاني وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.
وكانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.