شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة فيتوشر وبيراميدز فى الكونفدرالية بعد قرار الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير ترتيب المجموعة الثالثة بالكونفدرالية الأفريقية، والتى تضم كلاً من فيوتشر وبيراميدز والجيش الملكي المغربى وإسكو دي كارا التوجولي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باحتساب نتيجة مباراة الذهاب أمام إسكو كارا بفوز فيوتشر بثلاثية نظيفة، بعدما كانت المباراة قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأصبح بهذا القرار فريق فيوتشر فى مقدمة ترتيب المجموعة برفقة الجيش الملكى، ويصبح ترتيب المجموعة كالتالى..

1- فيوتشر 10 نقاط

2- الجيش الملكى المغربى 10 نقاط

3- بيراميدز 8 نقاط

4- إسكو كار 0 نقاط

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويبحث كل فريق عن الثلاث نقاط لحسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر فى تصريحات لليوم السابع، "بطل توجو أشرك لاعبا موقوفا، وأشكر كل الجهاز الإداري الذى عمل جاهدا خلال الأيام الماضية، وكذلك إدارة النادى لتقديم الشكوى والحصول على ذلك القرار".

وأضاف المدير الرياضى لفيوتشر، "ارتفع رصيدنا الآن إلى 10 نقاط، وتساوينا مع الجيش الملكي المغربي فى صدارة المجموعة".

وكانت شكوى فيوتشر مقدمة ضد اللاعب كانجنيفي الذى شارك أمام فيوتشر وهو موقوف فى المباراة التى انتهت بالتعادل 1-1، وسجل هدف تقدم أسكو ضد فيوتشر فى الدقيقة الثالثة، ثم سجل محمد فاروق هدف التعادل في الدقيقة 81، لذا طالب فيوتشر باحتساب الـ3 نقاط لصالحه.