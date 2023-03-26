شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى لليوم السابع: أبو علي سدد جميع المستحقات المتأخرة بـ15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن كامل أبو علي رئيس النادي سدد جميع المستحقات المتأخرة للجهاز الفنى واللاعبين بمبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه، وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أبو علي سدد اليوم كافة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني ومكافآت الفوز المتأخرة ومستحقات اللاعبين الأجانب، سواء بالمصري أو الدولار بمبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه.

وعاد النادي المصري إلى التدريبات مساء الجمعة، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق، عقب انسحاب الأهلي من مباراة دور الـ 16 في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويستعد النادي المصري، لمواجهة نظيره نادي الزمالك، في اللقاء المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.