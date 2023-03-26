شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف النجوم فى رمضان.. حازم إمام يرفض الإفطار ويُبهر الجماهير الهولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي، تذكر الهدف الذى أحرزه فى مرمى الأهلي، المنافس التقليدى للزمالك، وقال الثعلب الصغير، إنه أثناء مباراة القمة التى أقيمت في رمضان موسم (2001-2002)، قاد الفريق الأبيض للفوز بهدفين مقابل هدف، وسجل إمام هدفي المباراة، وما إن أطلق الحكم صافرة النهاية، هتفت الجماهير له بحرارة.

وتعرض إمام لما وصفه بالمعاناة بسبب خوض المباريات أثناء الصوم، وذلك خلال مشواره الاحترافي مع فريق دي جرافشاب الهولندي، الذي لعب له على سبيل الإعارة من أودينيزي الإيطالي، وأضاف أنه فى إحدى مباريات فريقه بالدوري الهولندي وكانت أمام فينورد، أصر على خوض المباراة صائماً، وقدم أداء جيداً واندهش مدربه وزملاؤه من المستوى الذى ظهر عليه برغم رفضه تناول أي طعام أو حتى عصائر.

لعب حازم إمام مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.

حصد مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.

سجّل 32 هدفًا ببطولات الدورى العام المصرى و6 أهداف ببطولات كأس مصر و12 هدفا بالبطولات الأفريقية، كما أحرز 4 أهداف بالبطولات العربية، نال لقب هداف مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم عام 1998، وهدفه فى منتخب تونس فى كأس الأمم الأفريقية عام 2002 هو الهدف المفضل.

يعد حازم إمام نجم أول لاعب مصرى يخوض تجربة الاحتراف فى الدورى الإيطالى، حيث انتقل إلى الدورى الإيطالى من بوابة فريق أودينيزى، بعد اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا 1996، وكان فى عمر 21 عامًا.

ورشح خبير الانتقالات فى إيطاليا بيرباولو مارينيو الثعلب الصغير للمدرب ألبرتو زاكارونى وقدمه على أنه زيكو الجديد، ليصبح حازم إمام أول مصرى وعربى يلعب فى "Serie A".

وتألق الثعلب الصغير فى مركز صانع الألعاب جعل منه نجمًا متألقًا فى الدورى المصرى، إلا أن زاكارونى لعب بحازم كمهاجم وليس كصانع ألعاب، ما أضاع فرصته فى حجز مكان أساسى فى التشكيل مع وجود الثنائى ماريكو أموروز وأوليفر بيرهوف.

قضى إمام أربعة أعوام مع أودينيزى من 1997 حتى 2001، قبل أن ينتقل معارًا إلى دى جرافشاب الهولندى لمدة عام، ويعود مجددًا إلى أودينيزى الذى رفض بيعه لنادى أياكس رغم جلوسه على مقاعد البدلاء، ليجد نفسه عائدًا إلى فريقه القديم الزمالك.

وبعد حازم إمام خاض أكثر من لاعب مصرى تجربة الاحتراف فى إيطاليا مثل هانى سعيد وأحمد حسام ميدو وأحمد حجازى ومحمد صلاح.