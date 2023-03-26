شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتوج ببطولة أوبتاسيا للاسكواش بعد الفوز على يوسف سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة، ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التى استضافتها لندن بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على مواطنه يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأسواط كالتالي: 11-4, 11-7, 11-3.

وتعد هذه المباراة النهائية الأولى التي يخوضها كريم عبد الجواد منذ ثلاث سنوات، بعد الإصابة التي تعرض لها في القدم وغيبته لفترة طويلة عن ملاعب الاسكواش وتسببت في تراجعه بالتصنيف العالمي.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وضمن مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، حفاظه على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش حتى نهاية شهر مارس الجارى، على الرغم من غيابه عن المشاركة فى بطولة أوبتاسيا المقامة حاليا فى لندن وتستمر حتى 26 مارس، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.