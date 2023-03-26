شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتعادل سلبيًا مع زامبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، الشوط الأول أمام نظيره الزامبي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

جاءت أخطر فرص المنتخب الأولمبى من تسديدة محمد شحاتة التي علت العارضة بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة، بينما رد المنتخب الزامبي بمحاولة خطيرة بعدها بدقائق تصدى لها حمزة علاء.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".

وفاز منتخب مصر الأولمبي بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعت بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" الليلة حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.