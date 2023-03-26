شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات بيراميدز الـ14 عن مواجهة إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق بيراميدز 14 لاعبًا فى مواجهة إنبى المقرر لها فى التاسعة والربع مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، فى إطار دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

واختلفت أسباب الغياب، ما بين إصابات وتأهيل وانضمام بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الأول والأولمبى، وتأتي غيابات الفريق على النحو التالي:

أحمد الشناوي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - مصطفى فتحي .. بسبب الانضمام لصفوف المنتخب المصري الأول لمباراتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

محمود صابر - إبراهيم عادل .. بسبب الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي المصري لمباراتي زامبيا في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

بلاتي توريه .. بسبب الانضمام لصفوف منتخب بوركينا فاسو خلال فترة التجمع الدولي الحالية.

شريف إكرامي - رمضان صبحي - محمود دونجا - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - إسلام عيسى - بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: أحمد دعدور - يوسف نادر خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ - يوسف شعبان بسطاوي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة - محمد سامي خط الوسط: محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - محمود العربي "أوكا" - سيف عزت - إبراهيم شتا خط الهجوم: دودو الجباس - محمود جمال

وتضم القائمة المختارة كلاً من..