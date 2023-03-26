شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد الدفاع استعدادًا لمواجهة مالاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته عصر اليوم بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة مالاوي، المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بمالاوي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب مصر إلى مالاوي فى الثامنة مساء اليوم، على أن يخوض الفريق تدريباته فى الثالثة عصر غد بمالاوي.

وتستغرق رحلة منتخب مصر إلى مالاوى 7 ساعات بالطائرة الخاصة التى تم تجهيزها لنقل المنتخب الوطنى، وتغادر البعثة إلى مالاوي مساء اليوم لخوض مباراة الإياب المحدد لها في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل ، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وقرر فيتوريا سفر جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا ، هم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.