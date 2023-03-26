شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر لليوم السابع: كاف أخطرنا رسميا بالفوز على إسكو ووضعنا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، تلقي النادي إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يخطر فيوتشر من خلاله باحتساب نتيجة مباراة الذهاب أمام إسكو دي كارا التوجولي بفوز فيوتشر بثلاثية نظيفة، بعدما كانت المباراة قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وقال السقا فى تصريحات لليوم السابع، "بطل توجو أشرك لاعبا موقوفا، وأشكر كل الجهاز الإداري الذى عمل جاهدا خلال الأيام الماضية، وكذلك إدارة النادى لتقديم الشكوى والحصول على ذلك القرار.

وأضاف المدير الرياضى لفيوتشر، ارتفع رصيدنا الآن إلى 10 نقاط، وتساوينا مع الجيش الملكي المغربي فى صدارة المجموعة.

وكانت شكوى فيوتشر مقدمة ضد اللاعب كانجنيفي الذى شارك أمام فيوتشر وهو موقوف فى المباراة التى انتهت بالتعادل 1-1، وسجل هدف تقدم أسكو ضد فيوتشر فى الدقيقة الثالثة، ثم سجل محمد فاروق هدف التعادل في الدقيقة 81، لذا طالب فيوتشر باحتساب الـ3 نقاط لصالحه.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويبحث كل فريق عن الثلاث نقاط لحسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.