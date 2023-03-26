شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. المنتخب الأولمبى يفرض التعادل السلبى على زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، أمام نظيره الزامبي، وما زال التعادل السلبي سيد الموقف فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".

وفاز منتخب مصر الأولمبي بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعت بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" الليلة حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.