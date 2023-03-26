فيتوريا يدرس الدفع بـ محمد صلاح مهاجما صريحا فى لقاء العودة أمام مالاوى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى كمهاجم صريح أمام مالاوى فى مباراة العودة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على حساب مصطفى محمد.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوى هو محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى في الدفاع ، وطارق حامد وحمدى فتحى ومحمود حمادة في الوسط، وزيزو ومرموش ومحمد صلاح في الهجوم بحيث يكون الأخير هو المهاجم الصريح.

وقرر فيتوريا سفر جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا وهم: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

من جانبه، أكد البرتغالى روى فيتوريا، أنه يعتمد على الأسلوب الهجومى مع الفراعنة، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التي ظهرت في مواجهة مالاوي بالقاهرة تتمثل فى إضاعة الفرص، وعدم القدرة على تسجيل أكثر من هدفين.

وقال فيتوريا، خلال تصريحات له، إنه يعمل دائما على تطبيق خطة الاستحواذ على الكرة والمبادرة الهجومية تبدأ من عنده، موضحاً أن يمتلك لاعبين من ليفربول وطرابزون واتحاد جدة والأهلى والزمالك وبيراميدز قادرة على تنفيذ أفكاره.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، أنه أبلغ عمر مرموش بضرورة الذهاب للمرمى واختراق الدفاع، موضحاً أنه شدد عليه بأن اللاعب الجناح ليس جيداً بالنسبة له أن يستلم الكرة ويمررها إلى وسط الملعب ولكن الأفضل الإيجابية على المرمى.

وفاز المنتخب الوطنى على نظيره مالاوى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوى، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت إيفوار.