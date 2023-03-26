شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد معرفته عن التنس الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر كرة المضرب أو التنس رياضة أولمبية تُلعب على جميع مستويات المجتمع وفئاته ولجميع الأعمار، ويمكن لأى شخص أن يمسك بمضرب ويضرب الكرة بما فى ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومستخدمو الكراسى المتحركة، ونشأت لعبة التنس الحديثة فى برمنجهام بإنجلترا فى أواخر القرن التاسع عشر كرياضة تلعب على العشب، لذا فهي وثيقة الصلة بكل من الألعاب الميدانية كالكريكت والبولينغ، إضافة إلى رياضة المضرب القديمة.

تبدأ رياضة كرة المضرب باستعداد اللاعب لبدء مجريات المباراة وذلك من خلال الوقوف على بعد خطوة واحدة من خلف خط القاعدة وبشكل تكون فيه كلتا القدمان مُتباعدتان عن بعضهما البعض بمسافة تُقدر بعرض أكتاف اللاعب.

ويتم رمى قطعة نقدية لتحديد المُرسل والمستقبل، ويبدأ المُرسل الإرسال بوقوفه خلف الخط الخلفى للملعب على الجهة اليمنى دون أن تلمس قدمه ذلك الخط، فيضرب الكرة إلى الجهة المقابلة له فى ملعب الخصم متجاوزاً الشبكة دون أن تلمسها وداخل مربع الإرسال المخصص أو أن تلامس حدود ذلك المربع، وإذا لامست الكرة الشبكة وسقطت فى مربع الإرسال فى ملعب الخصم يُعاد الإرسال دون أن يفقد المُرسل النقطة، إما إذا خرجت الكرة خارج مربع الإرسال أو بقيت في ملعب المُرسل فسيفقد إرساله الأول دون أن يفقد النقطة، ويُمكن للمستقبل الوقوف في أي مكان في جزئه من الملعب لاستقبال الكرة، شريطة أن ينتظر ارتداد الكرة في ملعبه ليعيد توجيهها إلى ملعب الخصم، ولا يجوز له استقبال الكرة قبل ارتدادها وإلا ستُحسب النقطة للخصم المُرسل.

تُحتِّم قوانين لعبة التنس الأرضي على اللاعبين الوقوف في اتجاهين متقابلين من الشبكة، بحيث يكون أحدهما المُرسِل وهو الذي يقوم بالبدء بعملية قذف الكرة وضربها في حين أن الطرف الآخر هو المُستقبِل الذي يقوم باستلام الكرة للعمل على ردها، حيث يجوز له الوقوف في جزء من أجزاء الملعب المختلفة أو حتى خارجه أثناء عملية الاستقبال للكرة.

ويتم تحديد أحقية اللاعب الذي سيقوم بالبدء بعملية الإرسال من خلال قرعة يتم إجراؤها قبل بدء المُباراة، كما يتم خلالها تحديد جهة وجود اللاعبين على أرض الملعب، ففي حال قيام اللاعب باختيار أن يكون مُرسلاً أو مُستقبلاً فإن للاعب المُنافس الحق في اختيار جهة اللعب التي يريدها، والعكس صحيح في هذه العملية، ويجوز للاعب الذي يفوز بالقرعة إفساح المجال لمُنافسه ليقوم هو بالاختيار بين احد الامرين السابقين.

يتم اعتماد نتيجة المُرسِل قبل نتيجة المُستقبِل في لعبة التنس الأرضي؛ فنتيجة 30-40 على سبيل المثال تُشير إلى خسارة المُرسل بنقطتين إلى ثلاث لصالح الطرف الآخر، ويتم الإشارة إلى كل نقطة يتم إحرازها من خلال رمز أو رقم، فتُشير كلمة (Love) إلى عدم إحراز أي نقطة، ويُشير الرقم 15 إلى إحراز اللاعب لنقطته الأولى في الشوط، كما يُشير الرقم 30 إلى إحراز اللاعب لنقطته الثانية، بينما يُشير الرقم 40 إلى إحراز اللاعب للنقطة الثالثة، ويتم انتهاء اللعبة من خلال إظهار كلمة (Game) التي تُشير إلى تحقيق اللاعب للنقطة الرابعة التي تنتهي بها اللعبة، ويُشار إلى تعادل كلا اللاعبين بالنقطة الرابعة من خلال كلمة (Deuce) وبعد ظهور هذه الكلمة فإن اللاعب أو الفريق الذي يفوز هو الذي يستطيع أن يُحقق نقطتين مُتتاليتين في الشوط ليُحقق الفوز في المُباراة.

من أشهر نجوم لعبة التنس في مصر ، كلا من اسماعيل الشافعى الذى وصل الى رئاسة الاتحاد والذى له باع طويل في البطولات و المحافل الدولية ، في الوقت الحالي محمد صفوت ، و ميار شريف، و ساندرا سمير.