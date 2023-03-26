شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة كولر وفقرة بدنية استعدادا للهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي استعداده لمباراة الهلال السوداني، المقرر لها مساء السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، كما عقد المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمباراة الهلال.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.