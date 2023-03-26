شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة منتخب مصر إلى مالاوى تستغرق 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغرق رحلة منتخب مصر إلى مالاوى 7 ساعات بالطائرة الخاصة التى تم تجهيزها لنقل المنتخب الوطنى، وتغادر البعثة إلى مالاوي مساء اليوم لخوض مباراة الإياب المحدد لها في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل ، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وقرر فيتوريا سفر جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا ، هم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.