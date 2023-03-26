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رحلة منتخب مصر إلى مالاوى تستغرق 7 ساعات

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القاهرة - سامية سيد - تستغرق رحلة منتخب مصر إلى مالاوى 7 ساعات بالطائرة الخاصة التى تم تجهيزها لنقل المنتخب الوطنى، وتغادر البعثة إلى مالاوي مساء اليوم لخوض مباراة الإياب المحدد لها في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل ، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

 

وقرر فيتوريا سفر جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم  24 لاعبا ، هم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

 

وحرص الجهاز الفنى والادارى لمنتخب مصر على تجهيز مفاجأة لمحمد صلاح نجم ومنتخب مصر بتجهيز قميص يحمل 50 هدفا له مع منتخب مصر و 129 هدف أحرزهم مع ليفربول وأصبح الهداف التاريخي للنادي .

 

ووجه محمد صلاح الشكر لجهاز المنتخب واللاعبين على هذه اللفتة الطيبة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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