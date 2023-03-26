شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بدلاء المنتخب الأولمبى فى موقعة الحسم أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيرو ميكالي، عدة تغييرات على دكة بدلاء المنتخب أمام نظيره الزامبي، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين بعد قليل بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وضمت قائمة البدلاء كلا من: "علي الجابري - محمد مغربي - عربي بدر - عماد ميهوب - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن عاطف".

وخرج على زعزع من قائمة البدلاء بعدما تواجد في المباراة الأولى، بينما عاد محمود جهاد لدكة الاحتياطي، ونزل محمود صابر للتشكيل الأساسي بعد غاب في اللقاء الأول بسبب الإيقاف".

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".

وفاز منتخب مصر الأولمبي بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعت بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" الليلة حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.