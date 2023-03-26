شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بدلاء المنتخب الأولمبى فى موقعة الحسم أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر
وضمت قائمة البدلاء كلا من: "علي الجابري - محمد مغربي - عربي بدر - عماد ميهوب - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن عاطف".
وخرج على زعزع من قائمة البدلاء بعدما تواجد في المباراة الأولى، بينما عاد محمود جهاد لدكة الاحتياطي، ونزل محمود صابر للتشكيل الأساسي بعد غاب في اللقاء الأول بسبب الإيقاف".
وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزه علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".
ويحتاج المنتخب الاوليمبى الليلة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.
اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم كاميروني لإدارة لقاء منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي ويضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثاني وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.
وكانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.