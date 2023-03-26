شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح ثنائى حكام التايكوندو لإدارة منافسات أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل حكما التايكوندو محمد عادل ومى السيد إلى قائمة الحكام المرشحين لإدارة منافسات التايكوندو فى أولمبياد باريس 2024 .

وتم اختيار الثنائى بعد اجتيازهما معسكر انتقاء الحكام المرشحين عن قارة أفريقيا والذي أقيم فى الجزائر خلال الفترة من 9 حتى 11 مارس الجارى والانضمام إلى قائمة الحكام الدوليين المرشحين للتحكيم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن جانبه قام مجلس إدارة الاتحاد بتقديم التهنئة إلى الحكمين، مع التمنى لهما بالتوفيق والظهور بأفضل مستوى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق أبطال منتخب مصر للتايكوندو 15 ميدالية متنوعة فى بطولة كأس رئيس الاتحاد الافريقى G2 والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشاركا ، وبواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وسبعة برونزيات على مدار يومي البطولة.

وجاءت الميداليات الذهبية خلال البطولة عن طريق آية شحاتة في وزن 67 كجم، وسيف عيسى في وزن 80 كجم، ومعتز بالله عاصم بوزن 54 كجم.

أما الميداليات الفضية فحصل عليها كل من: جنى خطاب وزن 49 كجم، ونادين عمرو وزن 57 كجم.