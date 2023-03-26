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ميسى وعادل وفيصل يقودون هجوم المنتخب الأولمبى أمام زامبيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، تشكيل المنتخب الذى يخوض المباراة أمام نظيره الزامبي، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين اليوم، الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما. 

 

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزة علاء فى حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد، وفى الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي وأسامة فيصل".

 

وفاز منتخب مصر الأولمبي بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعت بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" الليلة حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.

 

ويحتاج المنتخب الليلة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

 

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم كاميروني لإدارة لقاء منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي ويضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثاني وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.

 

وكانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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