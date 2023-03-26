شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى وعادل وفيصل يقودون هجوم المنتخب الأولمبى أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر
وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزة علاء فى حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد، وفى الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".
ويحتاج المنتخب الليلة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.
اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم كاميروني لإدارة لقاء منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي ويضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثاني وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.
وكانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.