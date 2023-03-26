شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى وعادل وفيصل يقودون هجوم المنتخب الأولمبى أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، تشكيل المنتخب الذى يخوض المباراة أمام نظيره الزامبي، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين اليوم، الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزة علاء فى حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد، وفى الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفي ميسي وأسامة فيصل".

وفاز منتخب مصر الأولمبي بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعت بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" الليلة حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.