شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 15 جنيها مكافأة تتويج الترسانة بالدورى موسم 1962/1963 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم الخليج 365 خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن المكافأة التى حصل عليها لاعبى الترسانة وقت تتويجهم بالدورى موسم 1962/1963.

توج نادى الترسانة ببطولة الدورى مرة واحدة في تاريخه وكانت موسم 1962/1963، وهو ما لم يتكرر حتى الان ، وذلك بفضل نجومه بالعصر الذهبى ، مثل حسن الشاذلى وبدوى عبد الفتاح ومصطفى رياض، شهدت مباريات الموسم من الدورى تألق الفريق وتغلبه على منافسيه، وجاءت المباراة النهائية أمام المحلة.

كانت إدارة النادى قد رصدت 15 جنيها مكافأة لكل لاعب حال التتويج بالدورى، وبالفعل خاض الفريق المباراة أمام المحلة، على ملعب الأخير، وبعد انتهاء المباراة وفوز الشواكيش، قام محمد حبيب رئيس المحلة وقتها، بإقامة وليمة للفريقين، وبعد العودة، وعند استلام المكافاة من النادى، فوجئ اللاعبين بأنها 14 جنيها فقط ، وبسؤال المجلس تم إخطارهم بأن الجنيه لن يحصلوا عليه بعد أن تناولوا الوجبة فى المحلة مقابل الجنيه.

يذكر أن الترسانة هبط لدورى الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه أيضا، بعد أن كان يلعب وسط الكبار ويعمل له قطبى الكرة ألف حساب، حيث حقق بطولة الكأس 6 مواسم وهى 1923، 1929، 1954، 1965، 1967، 1986، بالإضافة إلى دورى منطقة القاهرة مرة واحدة 1933 ، بالإضافة إلى كأس السلطان حسين مرتان 1928 و 1930.