شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

كورتوا يتلقى إصابة قوية مع منتخب بلجيكا

وكشفت تقارير صحفية إسبانية على أن هناك أزمة كبرى في ريال مدريد، بعد إعلان إصابة النجم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى المرينجي.

وكان قد أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عن إصابة تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة السويد في تصفيات كأس أمم أوروبا.

نشر الاتحاد البلجيكي، بيان رسمي، يؤكد إصابة الحارس تيبو كورتوا بإجهاد عضلي في قدمه، وعودته لصفوف ريال مدريد.

ولم يعلن المنتخب البلجيكي مدة غياب اللاعب، لكن من المرجح أن يكون جاهزا لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة مساء يوم 5 أبريل المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، بقيادة دومينيكو تيديسكو، منح كون كاستيلس، حارس فولفسبورج، فرصة المشاركة للمرة الخامسة رفقة الشياطين الحمر، وذلك ضد ألمانيا، بدلا من كورتوا.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره بلد الوليد، بعد انتهاء التوقف الدولي، وذلك يوم 2 أبريل، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني "الليجا".