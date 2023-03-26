شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لمشاركة حمدى فتحى بجوار طارق حامد فى تشكيل المنتخب أمام مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة روى فيتوريا، الدفع بحمدى فتحى بجوار طارق حامد فى وسط ملعب الفراعنة أمام مالاوى فى مواجهة الثلاثاء بالجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024، للسيطرة على منطقة وسط الملعب في ظل الهجوم المتوقع من أصحاب الأرض.

وكشف مسئولو منتخب مصر الأول أنه لا توجد أى إصابات داخل الفريق بعد مواجهة الذهاب أمام مالاوي فى تصفيات أمم أفريقيا، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة الإياب.

وقرر فيتوريا اصطحاب جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا ، هم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.