شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى كرة السلة "سيدات" بعد الجولة الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن ترتيب دورى السيدات بعد انتهاء الجولة الثانية عشر من بطولة دورى السوبر.

ويتصدر الأهلى الترتيب برصيد 24 نقطة، يليه سبورتنج فى الوصافة برصيد 23 نقطة، والجزيرة ثالثا 20 نقطة، ثم الاتحاد السكندرى 18 نقطة في المركز الرابع، وسموحة في المركز الخامس 17 نقطة، والبنك الاهلى في المركز السابع 15 نقطة ،وبفارق نقطة واحدة عن الطيران صاحب المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

نجح منتخب كرة السلة رجال في التأهل إلى كأس العالم والتى تقام العام الجارى ، من خلال التصفيات التي أقيمت بمصر ، و تغلب فيها الفراعنة على تونس بنتيجة 71/67 في منافسات المرحلة الختامية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023 بصالة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وتقام البطولة فى الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وشهد مشوار منتخب مصر خوض 12 مباراة خلال مراحل التصفيات، حقق الفوز فى 8 مباريات، ووصل مجموع نقاطه إلى 20.