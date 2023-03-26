شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يقترب من تدريب الزمالك بسبب "الجنيه المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب اليونانى تاكيس جونياس، المديرالفنى السابق لفريق بيراميدز، من تولى مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى رحل عن القيادة الفنية بعد فسخ عقده التراضي وتنازله عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، ووجه مجلس إدارة النادى الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وكشف مصدر بالزمالك عن اقتراب جونياس من تولى القيادة الفنية للفريق، بعدما تم ترشيحه من أحد الوكلاء، ورحب المدرب بتقاضى راتبه بـ"الجنيه المصرى"، وهو ما يجعله أقرب المدربين لتولى المهمة.

وأضاف المصدر، أن إدارة الزمالك مازالت تدرس القرار قبل حسم الأمر بشكل رسمى، لاسيما أن الفريق أمامه مباراة غير مؤثرة أمام المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يمنح الإدارة وقتًا لدراسة الأمر.