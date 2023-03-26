شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات صعود المنتخب الأوليمبى لأمم أفريقيا قبل لقاء زامبيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الزامبى فى مباراة الإياب بالجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات، اليوم الأحد، فى مدينة نيدولا بزامبيا فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعت بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا في "ندولا" الليلة حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.

ويحتاج المنتخب الليلة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم كاميروني للإدارة لقاء منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما.

ويضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثاني وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.

وكانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.

الجيل السابق لمصر نجح فى بلوغ أولمبياد طوكيو الماضية، قبل أن يودع من الدور ربع النهائى على يد صاحب الميدالية الذهبية، منتخب البرازيل.

ستقام مسابقة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة عام 2023 على الأراضى المغربية، بعدما أقيمت النسخة الماضية فى مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة فى يونيو من العام الجارى، واستقبل المغرب هذه المسابقة أيضًا عام 2011، وفى ذلك التوقيت نجح جيل محمد صلاح فى التأهل إلى الأولمبياد باحتلاله المركز الثالث بها.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبى لمباراتى زامبيا فى القاهرة وخارج الديار، 32 اسمًا هم :حراسة المرمى: على الجابرى (سيراميكا كليوباترا) - حمزة علاء (الأهلي) - يوسف نادر (بيراميدز) - محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب).

خط الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) - حسام عبدالمجيد (الزمالك) - محمد طارق (الزمالك) – حاتم محمد "سكر" (الزمالك) – محمد مغربى (سموحة) – عبدالرحمن جودة (بيراميدز) – محمد حمدى – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – أحمد سيد عبدالنبى (الداخلية) – إياد العسقلانى (الإسماعيلي)

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - محمد حسام "بيسو" (الزمالك) - مصطفى سعد (سموحة) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – زياد فرج (المصري) – عربى بدر (طلائع الجيش) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – عبدالغنى محمد (الاتحاد) – على زعزع (فيوتشر) – مصطفى أشرف (بروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أحمد عاطف "قطة" (المقاولون العرب) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).