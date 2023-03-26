7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 26 / 3 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، فيوتشر يشكو إسكو التوجولى ويطالب بنقاط لقاء ذهاب الكونفدرالية.. اعرف السبب، وبعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى مالاوى بطائرة خاصة لخوض مباراة الإياب.

فيوتشر يشكو إسكو التوجولى ويطالب بنقاط لقاء ذهاب الكونفدرالية.. اعرف السبب

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، أن ناديه تقدم بشكوى للكاف من شأنها أن تقلب موازين المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويقع فيوتشر في المجموعة الثالثة بالكونفدرالية، والتى تضم بيراميدز من مصر، والجيش الملكي من المغرب، وإسكو دي كارا من توجو.

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى مالاوى بطائرة خاصة لخوض مباراة الإياب