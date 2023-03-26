7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 26 / 3 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، فيوتشر يشكو إسكو التوجولى ويطالب بنقاط لقاء ذهاب الكونفدرالية.. اعرف السبب، وبعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى مالاوى بطائرة خاصة لخوض مباراة الإياب.
فيوتشر يشكو إسكو التوجولى ويطالب بنقاط لقاء ذهاب الكونفدرالية.. اعرف السبب
كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، أن ناديه تقدم بشكوى للكاف من شأنها أن تقلب موازين المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويقع فيوتشر في المجموعة الثالثة بالكونفدرالية، والتى تضم بيراميدز من مصر، والجيش الملكي من المغرب، وإسكو دي كارا من توجو.
بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى مالاوى بطائرة خاصة لخوض مباراة الإياب
تتوجه بعثة منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، مساء اليوم الأحد، إلى مالاوى على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الإياب، المحدد لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.
المصري يبدأ مفاوضات التجديد مع إيزي إيميكا قبل انتهاء تعاقده
بدأ مسؤولو النادي المصري استطلاع طلبات النيجيري إيزي إيميكا لاعب الفريق لتجديد تعاقده مع النادي، بناءً على توجيهات حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، حيث ينتهي عقد إيميكا مع المصرى بنهاية الموسم الجاري.
الأهلي يبدأ تنفيذ مطالب كولر قبل الميركاتو الصيفى.. اقرأ التفاصيل
أعطت لجنة التخطيط بالنادى الاهلى الضوء الأخضر لمسئولى لجنة التعاقدات لبدء رحلة تنفيذ مطالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، قبل فترة الانتقالات الصيفية. وطلب مارسيل كولر، فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
تعرف على القيادة الفنية للزمالك فى مواجهة البنك الأهلى بكأس الرابطة
استقرت إدارة نادي الزمالك على الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في مواجهة البنك الأهلي، والمقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة، ويتأهل الفريق الفائز من مواجهة الزمالك والبنك الأهلى إلى دور الـ8 لمواجهة سيراميكا، وفى نصف النهائى يواجه الاتحاد السكندري الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.