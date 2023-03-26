شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. مروان الشوربجى: "محشى ورق عنب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع مروان الشوربجي بطل الاسكواش.

مدام بسمة والدة مروان الشوربجي تحدثت لليوم السابع عن أبرز الطقوس التى تسيطر على منزل عائلة الشوربجى فى شهر رمضان المبارك، الذى يحتفظ بإطلالة مختلفة على منزل مروان، رغم ظروف المباريات والبطولات التى يضطرون لخوضها خارج مصر، فمازال فانوس رمضان معلقاً فى المنزل والشعائر الدينية قائمة.

وكشفت والدة النجم المصري أن ابنها يفضل وجبة "محشى ورق العنب".