شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات معنوية لتأهيل لاعبى الأهلى قبل مباراة الهلال فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أحمد أبو الوفا، المعد النفسي لفريق الأهلي ، عدة جلسات مع لاعبى الفريق من أجل تأهيلهم معنوياً لمباراة الهلال السوداني، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتحدث أبو الوفا مع لاعبي الأهلي عن ضرورة التركيز فى مباراة الهلال منذ بدايتها، وعدم الانشغال بالضغط الجماهيرى المتوقع، بعدما حصل النادى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع المباراة المرتقبة.

وواصل الأهلي تدريباته عصر السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني المحدد لها التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، ويسعى «كولر» لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.