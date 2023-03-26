شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة المنتخب لمواجهة مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراة مهمة أمام مالاوي بعد 48 ساعة فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (كوت ديفوار 2024)، ويسعى أحفاد الفراعنة للفوز على مالاوى على ملعبها من أجل التأهل للبطولة القارية، ونستعرض فى التقرير التالي أهم التفاصيل الخاصة برحلة ومباراة الفراعنة مع مالاوي.

ج: تتوجه بعثة المنتخب الوطنى الأول إلى مالاوى مساء اليوم، الأحد، على متن طائرة خاصة، لمواجهة مالاوي.

ج: تلتقي مصر مع مالاوي فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القاء المرتقب كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.

ج: أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة مصر ومالاوي للحكم الموريتاني بيدا دحان ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

ج: يتساوى منتخب غينيا مع منتخب مصر فى النقاط، وحصد المنتخبان 6 نقاط من 3 جولات فى الصدارة ويتفوق منتخب مصر بفارق الأهداف، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط

منتخب مصر - 6 نقاط.

منتخب غينيا - 6 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.

ج: فازت مصر بثنائية نظيفة على مالاوي في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي.

ج: أشاد البرتغالى روى فيتوريا بالمستوى الذى ظهر عليه لاعبو الفراعنة خلال مباراة مالاوى التى انتهت بفوز مستحق لمنتخب مصر بهدفين نظيفين،مؤكدًا أن الجميع كان على قدر المسئولية ونفذوا تعليمات الجهاز الفنى بشكل دقيق فيما يخص الهجوم المتواصل والضغط على المنافس من أجل التغلب على العشوائية التي تتسم بها منتخبات الصف الثالث فى إفريقيا، وهو ما ساعد فى خلق فرص تهديف جيدة عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش.

وشدد فيتوريا على أنه كان بإمكان لاعبى الفراعنة تسجيل عدد وافر من الأهداف، فى ظل خلق فرص تهديفية عديدة خاصة فى الشوط الأول، لكن الأمور لم تكن على ما يرام فى الشوط الثانى، وهو ما يحتاج لبعض التعديل قبل مباراة الجولة الرابعة أمام نفس الفريق يوم الثلاثاء المقبل.

وأبدى فيتوريا عدم قلقه من المباراة القادمة، كونه يسعى لما هو أكثر على مستوى المنتخب الوطنى، من خلال خلق مزيد من الانسجام بين اللاعبين والسعى لتنفيذ الكرة الهجومية السريعة التى تمكن الفراعنة من التفوق على أى منتخب أفريقى.

ج: القائمة تضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا