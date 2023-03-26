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منتخب مصر يتوجه إلى مالاوى بعد الإفطار

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القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، إلى مالاوي بعد الإفطار على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الإياب المحدد لها في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

 

وقرر فيتوريا سفر جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا وهم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

 

وحرص الجهاز الفنى والادارى لمنتخب مصر على تجهيز مفاجأة لمحمد صلاح نجم ومنتخب مصر بتجهيز قميص يحمل 50 هدفا له مع منتخب مصر و 129 هدف أحرزهم مع ليفربول وأصبح الهداف التاريخي للنادي .

 

ووجه محمد صلاح الشكر لجهاز المنتخب واللاعبين على هذه اللفتة الطيبة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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