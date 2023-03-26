شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه إلى مالاوى بعد الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، إلى مالاوي بعد الإفطار على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الإياب المحدد لها في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وقرر فيتوريا سفر جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا وهم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.