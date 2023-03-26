شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقترب من تحطيم الرقم التاريخي فى منتخب مصر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي تحطيم الأرقام القياسية، سواء على مستوى ناديه أو المنتخب الوطني، وذلك بعد نجاحه فى قيادة منتخب مصر للفوز على مالاوي بهدفين نظيفين فى تصفيات أمم أفريقيا. محمد صلاح أصبح ثانى هداف تاريخي للفراعنة برصيد 50 هدفاً، خلف الأسطورة حسام حسن مهاجم المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي للمصرى البورسعيدي. وفيما يلى ترتيب أفضل 10 هدافين فى تاريخ منتخب مصر: 1- حسام حسن- 68 هدفا 2- محمد صلاح – 50 هدفا 3- حسن الشاذلي – 42 هدفا 4- محمد أبو تريكة – 38 هدفا 5- أحمد حسن – 33 هدفا 6- عمرو زكي – 30 هدفا 7- عماد متعب – 28 هدفا 8- أحمد الكاس – 25 هدفا 9- محمود الخطيب – 24 هدفا 10- جمال عبدالحميد – 24 هدفا

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