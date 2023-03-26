الامارات | دورة عجمان الرياضية تتواصل بإقامة 3 مباريات في اليوم الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، لليوم الثاني على التوالي، اذ أقيمت أمس ثلاث مباريات من الجولة الأولى لمنافسات كرة القدم. وشهدت المباراة الأولى فوز الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على دائرة الميناء والجمارك بهدف وحيد، وحسم التعادل السلبي مواجهة جامعة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز مثير لفريق الإدارة العامة للدفاع المدني على جامعة المدينة عجمان 6-3.

وتنطلق غداً الجولة الثانية بثلاث مباريات، اذ يلتقي فريق مصرف عجمان (3 نقاط) المنتشي بفوزه الكبير في الجولة الأولى على فريق جامعة المدينة عجمان (بدون نقاط) في العاشرة مساء، ويواجه حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط (3 نقاط) فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (3 نقاط) في قمة مباريات المجموعة في الحادية عشر. وتجمع المباراة الثالثة هيئة النقل (3 نقاط) ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري (نقطة واحدة) الثانية عشر من منتصف الليل.

وفي بطولة كرة قدم الصالات استعرض الإدارة العامة للدفاع المدني عضلاته بعدما حقق فوزاً كبيراً على شباب الرقايب بنتيجة 13-0، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى، ، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة فاز دائرة البلدية والتخطيط على ملاعب الجوكر 5-2.