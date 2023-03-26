شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تشاهد البث المباشر لمباراة العراق وروسيا الودية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العراق وروسيا الودية يوم الأحد، وكيفية مشاهدة البث المباشر ومتى ينطلق اللقاء المرتقب؟

يحل منتخب العراق ضيفًا على ملعب فيشت الأولمبي، لمواجهة منتخب روسيا وديًا استعدادًا لخوض غمار كأس آسيا في يناير/ كانون الثاني المقبل.

سيكون هذا هو الظهور الأول لـ "أسود الرافدين" بعد التتويج بلقب خليجي 25 في أعقاب الفوز على عمان 3-2 بإحدى أكثر مباريات البطولة إثارة على مدار التاريخ.



منتخب روسيا لا يخوض تصفيات أمم أوروبا ولم يلعب أي مباراة رسمية منذ عام بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإيقافه على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.



يمكنك متابعة مباراة العراق وروسيا الودية من خلال القناة الرياضية العراقية المفتوحة على قمري نايل سات وعرب سات.

ومن المحتمل أن يتم نقل اللقاء أيضًا عبر القناة الرابعة العراقية، لكن لم يتم تأكيد المعلومة حتى الآن.



من المتوقع أن تقوم القناة الرياضية العراقية بنقل مباراة العراق وروسيا أيضًا عبر الإنترنت مجانًا.

ستكون القمة الودية متاحة من خلال القناة الرسمية للقناة على موقع "يوتيوب".



تقام مباراة العراق وروسيا الودية يوم الأحد الموافق 26 مارس/ آذار 2023، بملعب فيشت الأولمبي.

صافرة بداية اللقاء سوف تنطلق في السادسة مساءً بتوقيت العراق والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.



يمكن متابعة الرياضية العراقية من خلال القمرين نايل سات وعرب سات.

تردد العراقية الرياضية على نايل سات

التردد: 12563

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تردد العراقية الرياضية على عرب سات

التردد: 11757

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4