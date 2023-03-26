الزمالك يواجه البنك ومنتخب مصر الأولمبي ضد زامبيا.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 26- 3- 2023، عدد من المباريات في مختلف البطولات على مستوى العالم.

وتُلعب اليوم مباراتان في الدور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة، بين الزمالك والبنك الأهلي، وبيراميدز أمام إنبي.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره زامبيا في مباراة الإياب التي تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات المرحلة الأخيرة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بالمغرب.

كما تقام عدة مواجهات في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2024، في الجولة الثانية أبرزها منتخب البرتغال مع لوكسمبورج.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره أوكرانيا في المباراة التي تقام على استاد ويمبلي، ويواجه منتخب إيطاليا نظيره مالطا، على ملعب "ناشيونال ستاديوم".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس رابطة الأندية

الزمالك ضد البنك الأهلي وتُذاع على Ontime sports 1.

بيراميدز ضد إنبي وتُذاع على 2 Ontime sports.

وتنطلق المباراتان في تمام 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 مساءً بتوقيت السعودية.

التصفيات المؤهلة ليورو 2024

كازاخستان ضد الدانمارك وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

سلوفينيا ضد سان مارينو وتُذاع على Sport TV4 Portugal

ليشتنشتاين ضد أيسلندا وتُذاع على Sport TV2 Portugal

إنجلترا ضد أوكرانيا وتُذاع على Sport TV1 Portugal

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

إيرلندا الشمالية ضد فنلندا وتُذاع على Sport TV5 Portugal

سلوفاكيا ضد البوسنة والهرسك وتُذاع على Sport TV6 Portugal

لوكسمبرج ضد البرتغال وتُذاع على Sport TV1 Portugal

مالطة ضد إيطاليا وتُذاع على Sport TV2 Portugal

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية.

تصفيات أمم إفريقيا

ليسوثو ضد زامبيا

ساوتومي و برينسيب ضد سيراليون

وتنطلق المباراتان في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

مضر صد زامبيا وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Ontime sports 1.