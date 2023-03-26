وزير الرياضة يتحدث عن موقف مرتضى منصور بعد الخروج من السجن (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي الزمالك، عن إمكانية حضور مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ومن المنتظر أن يخرج مرتضى منصور من محبسه، اليوم، بعد انتهاء مدة عقوبته، عقب صدور حكم بحبسه لمدة شهر بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء استمرار اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على رأس قائمة الحضور بكشف مباراة الفريق الكروي أمام البنك الأهلي.

وتواجد اسم مرتضى منصور بكشف قائمة المباراة، وهذا هو المعتاد منذ توليه رئاسة النادي، إذ إن مجلس الإدارة رفض إزالة اسمه رغم حبسه لمدة شهر.

وفي السياق، تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف مرتضى منصور، من العودة لمقعد رئاسة النادي الأبيض، مؤكدًا أن الوزارة تعكف حاليًّا على مراجعة لائحة النادي لإصدار القرار المناسب.

وقال صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت،: "لن نتشفى في مرتضى منصور، وحمدًا لله على سلامته، هو طبَّق الجزء القانوني وسيعود إلى بيته، ونتباحث حاليًّا في كل شيء وسنحترم القانون وحين نخرج لنتحدث سيكون شيئًا مدروسًا قانونيًّا وليس عشوائيًّا".

وأوضح الوزير: "اللائحة الاسترشادية للزمالك ليست لائحة قانونية ونراجعها حاليًّا، لا بد أن يكون القانون مدروسًا ولم يحدث تأخير وكل شيء سيكون في وقته، أيًّا كان القرار سيكون مدروسًا".

وتابع صبحي: "ليس هناك توقيت معين للقرار بشأن نادي الزمالك وأعيننا على المؤسسات لا الأفراد، ولن نخرج عن الأطر القانونية حتى لا يكون القرار عشوائيًّا، لأن مردود القانون ممكن يرجعنا خطوات للخلف، ولن نجامل أحدًا على حساب القانون".