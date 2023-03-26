شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب أداء رباعى الأهلى مع المنتخب الأولمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أداء لاعبيه مع المنتخب الأولمبي الذي يواجه زامبيا فى السادسة مساء اليوم، الأحد، فى تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

ويتواجد مع المنتخب الأولمبي أمام زامبيا الليلة رباعي النادى الأهلى الشاب "حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل".

ويراقب كولر أداء لاعبيه الدوليين فى فترة التوقف للوقوف على مستواهم الفنى والبدني قبل مواجهة الهلال السوداني المصيرية، المقرر لها السبت المقبل بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يواصل فريق الاهلى تدريباته اليوم الأحد باستاد التتش فى التاسعة مساءً، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الاهلى مرانه اليوم فى غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث تلقى كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي على معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها الثلاثاء المقبل.