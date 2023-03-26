شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى وزامبيا فى إياب المرحلة الأخيرة بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيرو ميكالى، مباراة مصيرية اليوم الأحد أمام زامبيا فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، هى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.





موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى وزامبياتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبى مع زامبيا فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، ويحتاج المنتخب للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.





نتيجة مباراة الذهاب بين مصر وزامبيافاز منتخب مصر الأولمبى بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمعتهما باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، وأحرز هدفى منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف لينتظر منتخب مصر مباراة الإياب أمام زامبيا اليوم الأحد حيث يتأهل ألفائز بمجموع المباراتين.





طاقم حكام كاميرونى لمباراة المنتخب الأوليمبى مع زامبيااختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف، طاقم تحكيم كاميرونى للإدارة لقاء منتخب مصر الأولمبى ونظيره الزامبى فى إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما، ويضم الطاقم كلا من: چينوت فرانك بيتو حكما للساحة، ويعاونه كل من: كارين فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد ثانى وأليوم أليوم حكمًا رابعًا.