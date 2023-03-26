شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة إجراء جراحة غضروف الركبة لـ محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن محمد فوزي حارس مرمى الفريق لن يحتاج لإجراء جراحة غضروف الركبة، رغم إصابته بقطع فى الغضروف. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الحارس يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف ويصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال فترة من أسبوع لعشرة أيام، لكنه ليس فى حاجة لتدخل جراحي".

وبدأ فريق الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، أمس السبت، الاستعداد لمواجهة فريق سموحة المقرر لها 30 مارس الجاري، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحرص حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، على عقد جلسة مع الجهاز الطبى، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق خلال لمدة 48 ساعة.

وحرص الجمل على الحديث مع الدكتور مجدى باز، طبيب الفريق، وجميع أعضاء الجهاز الطبى للتعرف على مستجدات البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين.

كما عقد المدير الفنى للدراويش اجتماعا مع الجهاز الإدارى للاطمئنان على تحضيرات إقامة اللاعبين خلال شهر رمضان فندق النادى والاستعدادات النهائية لمعسكر الإسكندرية استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.