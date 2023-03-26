الامارات | انتهاء فترة حبس مرتضى منصور وهذا موقفه من العودة لرئاسة الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخرج اليوم الأحد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق من السجن عقب انتهاء، عقوبته بالحبس شهرا بعد إدانته بسبّ وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وهو القرار الذي اتخذ في 25 فبراير الماضي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قرار الإفراج عن المستشار مرتضى منصور، وصل إلى الجهات المختصة بانتهاء العقوبة المقررة ضده، وذلك بعد مرور شهر على حبسه بعد رفض محكمة النقض طعنه على الحكم في 25 فبراير الماضي.

ويحق للمستشار مرتضى منصور الخروج مباشرة من محبسه والتوجه إلى منزله مباشرة، بعد تقنين الإجراءات اللازمة للإفراج عنه اليوم الأحد، في حين لا يزال موقف مرتضى منصور غامض من العودة إلى رئاسة الزمالك، خاصة بعد تصريح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قد كشف أن عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك لازالت معلفة بسبب أن هناك 4 قضايا أخرى والقرار سوف يتم اتخاذه في أي وقت.

ومن بين تلك القضايا اتهام مرتضى منصور بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، حيث أمرت جهات التحقيق بإحالة منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، أمام المحكمة الاقتصادية التي أجلت أولى جلسات محاكمته لجلسة 23 مايو المقبل للاطلاع.