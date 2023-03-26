منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ ويفوز على البرازيل بهدفين وديا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق منتخب المغرب فوزا تاريخيا على البرازيل، في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ضمن مباريات الأجندة الدولية الودية.

وفاز المنتخب المغربي على البرازيل بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب طنجة، وليسجل أسود الأطلس انتصارهم الأول على السامبا في التاريخ.

وتأتي مباراة المنتخبين في أول ظهور لهما عقب مشاركتهما في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخرا في قطر.

تقدم سفيان بوفال لاعب المغرب بالهدف الأول في الدقيقة 29، عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل كاسيميرو هدف التعادل للبرازيل في الدقيقة 67، من تسديدة غالطت ياسين بونو حارس مرمى المغرب ومرت من تحت يديه.

وأحرز عبد الحميد الصبيري هدف فوز المغرب في الدقيقة 79، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء البرازيل سكنت شباك ويفرتون.

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